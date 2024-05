Aktualisiert am 22 Mai 2024

Legale Wettanbieter in Deutschland

Willkommen auf Wettanbieter.de, dem großen Portal für Online Sportwetten in Deutschland.

Die besten Wettanbieter im Vergleich (Mai 2024)

Wettanbieter Ranking und Testberichte aktueller Stand: Mai 2024

Online Wettanbieter Deutschland – So wurde getestet

Jeder Wettanbieter mit Sportwetten Lizenz für den deutschen Markt wurde von unserer erfahrenen Testredaktion über einen Zeitraum von mehreren Wochen ausführlich getestet. Dabei sind wir so strukturiert und objektiv wie möglich vorgegangen, indem wir den Gesamttest in zehn unterschiedliche Testkategorien unterteilt haben, welche jeweils einzeln und unabhängig voneinander getestet und mit Punkten bewertet wurden. Am Ende der Testphase wurden die erzielten Punkte aus den einzelnen Testkategorien (0 bis maximal 5 Punkte pro Rubrik) zusammengezählt – die Summe führt zum Gesamtergebnis und der Platzierung der Wettanbieter in der Rangliste.

Da der dynamische Online Sportwetten Markt ständigen Bewegungen und Veränderungen unterworfen ist, werden die Testkandidaten auch weiterhin in regelmäßigen Abständen überprüft und begutachtet.

Hinweis: Sollten sich dabei relevante Unterschiede zum letzten Teststatus ergeben, so kann es demnach auch zu Veränderungen beim Punktestand und zu damit verbundenen Verschiebungen in der Rangliste der besten Sportwettenanbieter kommen.

“Wettanbieter.de bietet seriöse Informationen und gute Beratung für alle Leser, die Interesse an Sportwetten im Internet zeigen. Ein kompetentes Redaktionsteam mit viel Know-How und Erfahrung berichtet aus der Welt der Wettanbieter, insbesonders die überaus umfangreichen Testberichte mit Liebe zum Detail sind für Einsteiger auf diesem Gebiet eine sehr nützliche Entscheidungshilfe.” Bewertungen und Empfehlungen von Experten auf diesem Gebiet

Top Wettanbieter in Deutschland: Die Vorteile mit Wettanbieter.de

Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Wettanbieter für Online Sportwetten sind, so kann Ihnen das Portal wettanbieter.de eine wertvolle Hilfe beim Entscheidungsprozess liefern, wir garantieren die folgenden Vorteile:

Unabhängige Testberichte garantieren ein hohes Maß an Objektivität und Transparenz

Testredaktion besteht aus einem Team mit jahrelanger Erfahrung in der Branche “Online Sportwetten Deutschland”

Gliederung in 10 Testkategorien zeigt exakte Stärken und Schwächen der Wettanbieter

Getestet werden ausschließlich Wettanbieter mit einer deutschen Sportwetten Lizenz

Testberichte werden regelmäßig aktualisiert und befinden sich stets auf dem letzten Stand

Seriöse Beratung durch Experten bietet Hilfestellung bei der Auswahl der besten Wettanbieter

Alle Testergebnisse und Bewertungen werden durch objektive Daten und Fakten untermauert

Derzeit finden Sie 18 Wettanbieter auf unseren Testseiten, jeder Wettanbieter wird in zehn verschiedenen Testkategorien ausführlich überprüft: insgesamt finden Sie also beinahe 200 (!) detaillierte Testberichte auf wettanbieter.de – kein anderes Wettportal informiert Sie ausführlicher bei der Suche nach dem besten Wettanbieter für Online Sportwetten in Deutschland.

Beste deutsche Wettanbieter – Die Top 5 im Mai 2024

Sportwetten Online und die dazugehörigen Wettanbieter innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind im permanenten Wachstum.

Hier die Top 5 Online Buchmacher für Sportwetten in Deutschland durch die Brille von Wettanbieter.de betrachtet:

bet365 Bet365 gilt als britisches Urgestein in der Wettanbieter-Branche. Diese Erfahrung gepaart mit Innovationsgeist, was vor allem den Bereich der Livewetten und das Wettangebot betrifft, lässt die Herzen von Online-Sporttippern in jedem Fall höher schlagen. Zum Wettanbieter bet365 18+ | AGB beachten Happybet Seit 2011 ist Happybet bereits als Anbieter in der Welt der Sportwetten unterwegs. Der Wettanbieter punktet mit seinem Gesamtpaket, dazu gehört u. a. eine benutzerfreundliche Webseite und eine tolle Sportwetten App. Zum Wettanbieter Happybet 18+ | AGB beachten AdmiralBet AdmiralBet ist ein börsennotiertes Unternehmen mit österreichischen Wurzeln. Der Big Player im Bereich der deutschen Wettanbieter besticht im Besonderen durch seine Spitzenquoten im Fußball und seinen Kundenservice inklusiver gratis Telefon-Hotline. Zum Wettanbieter AdmiralBet 18+ | AGB beachten

Bet3000 Bet3000 aus dem Hause Simon Springer gehört zu den renommiertesten unter den besten deutschen Wettanbietern. Der Buchmacher ist vor allem für seine ausgezeichnete Qualität bei den Wettquoten bekannt. Zum Wettanbieter Bet3000 18+ | AGB beachten Betano Betano Sportwetten mag zwar nicht die bekannteste Anlaufstelle sein, hat aber enorm viel auf den Kasten. Das fängt bereits mit einem starken Wettbonus für Neukunden an. Top sind auch Wettprogramm und Kundenservice. Zum Wettanbieter Betano 18+ | AGB beachten

Die besten Sportwetten Anbieter für Deutschland im Kurzportrait

1. Bet365 Der britische Wettanbieter Bet365 blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück, die bereits mit Wetten in den 1970-er Jahren mit begonnen hat. Unter der Führung der Familie Coates wurde der Bookie zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Anbieter von Online-Wetten. Bet365 ist u. a. im Wettprogramm, bei den Live-Wetten und in Sachen Wettquoten-Niveau eine Klasse für sich. Auch bei uns ganz vorne: Top-Allrounder Bet365 aus Großbritannien ★ ★ ★ ★ ★

2. Happybet Happybet ist bereits seit 2011 als Anbieter in der Welt der Sportwetten unterwegs. Der Bookie stammt ursprünglich aus Deutschland und verfügt hier und in Österreich über mehrere Wettshops. Aktuell macht er mit dem berühmten italienischen Wettkonzern Snaitech gemeinsame Sache und erzielt in mehreren Kategorien Top-Ergebnisse. So ist die Seite einfach zu bedienen und auch die Sportwetten App weiß zu überzeugen. Nicht zu vergessen das breit gefächerte Wettangebot. Happybet: Bookie mit deutschen Wurzeln und tollem Gesamtangebot ★ ★ ★ ★ ★

3. AdmiralBet AdmiralBet stammt aus dem österreichischen Haus Novomatic und ist an der Börse kein unbeschriebenes Blatt. Auf dem deutschen Markt zeigt der Buchmacher seine Stärken vor allem im Wettngebot, bei den Fußballquoten (Quotenschlüssel bis zu 97 %) und im Kundenservice. Auch dürfen sich Neu- und Bestandskunden stets über besondere Promotionen und sogar auch über Live-Streams freuen. Live-Streams, Top-Fußballquoten & mehr bei Wettanbieter AdmiralBet ★ ★ ★ ★ ★

4. Interwetten Interwetten gilt als einer der Pioniere im Bereich der Online Sportwetten. In Österreich startend, hat sich Interwtten zu einem internationalen Aushängeschild in Sachen Online Wetten entwickelt. Federführend dafür sind in jedem Fall das ansprechende Sportsbook, die unzähligen Wettmärkte und der solide mobile Auftritt mit hohem Service-Charakter. Außerdem gilt Interwetten als heißer Tipp für Spitzenquoten für Favoriten-Tipps. Buchmacher-Pionier bei Online Wetten & Spezialist für Favoriten-Tipps ★ ★ ★ ★ ★

5. Bet3000 Bet3000 zählt zu den erfahrensten Wettanbietern Deutschlands. Besitzer Simon Springer eröffnete bereits im Jahre 1976 seinen ersten Wettshop in München. Das Steckenpferd des Bookie sind ohne Zweifel die Wettquoten. So erreicht Bet3000 im Top-Fußball Quoten von bis 99 %. Eine gute Figur macht zudem die Webseite, auf der sich jeder schnell zurechtfindet. In dieselbe Kerbe schlägt auch die Sportwetten App. Buchmacher mit Tradition: Bet3000, der Quoten-Spezialist schlechthin ★ ★ ★ ★ ★

6. Betano Betano ist seit 2016 im Online Wett-Geschäft mit von der Partie. Als kleiner Bruder des griechischen Wett-Riesen „Stoiximan“ mischt Betano unter Führung der österreichischen Firma „Betkick Sportwettenservice“ in Deutschland mit. Die Argumente, die für diesen Bookie sprechen: Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro (80€ Bonus + 20€ Gratiswette), das Wettprogramm, die Live-Wetten und die Wettquoten. Gut gelungen ist dazu die Sportwetten App. Betano – eine absolute Alternative zu den Traditionsbuchmachern ★ ★ ★ ★ ★

7. Oddset Bereits seit 1999 bietet Oddset stationär Wetten in Deutschland an. Seit geraumer Zeit wird der online Markt erobert. Oddset setzt dabei auf ein ausgefeiltes Wettprogramm, das auf einer durchaus übersichtlichen Wettseite präsentiert wird. Zudem kann der Traditions-Buchmacher aus Deuschland auf eine tolle App und guten Kundenservice vorweisen. Oddset: Traditionsbuchmacher aus Deutschland mit hohem Service ★ ★ ★ ★ ★

8. Bet-at-home Bet-at-home stammt wie einige andere Unternehmen der Sportwetten Branche aus Österreich und wurde 1999 gegründet. Seither wandert Bet-at-home auf den Spuren von Austro-Konkurrent Bwin. Mit vergleichbar großem Marketingaufwand ist der Bookie jedem ein Begriff. Was er zu bieten hat? Ein dickes Wettprogramm, eine einfach zu bedienende Webseite und ein zufriedenstellender Kundenservice. Österreichischer Dauerbrenner Bet-at-home landet auf dem 6. Rang ★ ★ ★ ★ ★

9. Bwin Bwin zählt vor allem dank vieler Sponsorings in der Vergangenheit (Real Madrid, AC Milan) zu den bekanntesten Sportwetten-Adressen. Dafür sorgte auch das kolossale Wettangebot im Pre-Match als auch im Live-Wetten-Bereich. Reüssieren kann bwin, das zum Glücksspielkonzern Entain plc. gehört, auch mit seinen zahlreichen Einzahlungsmöglichkeiten und den vielen Kontaktkanälen in Sachen Kundenservice. Bwin: Traditionsbuchmacher, Promotions-Spezialist und mehr… ★ ★ ★ ★ ★

10. Sunmaker Sunmaker hat seine ursprünglichen Wurzeln in Deutschland. Mittlerweile gehört der Buchmacher mit dem Zeichen der Sonne zu einem schwedischen Konzern. Mit dieser Wetterfahrung kann Sunmaker im Besonderen mit seinem großen Wettangebot überzeugen. Auch die Wettquoten sind durchaus attraktiv gestaltet und runden den durchaus positiven Eindruck ab. Börsenotiert und mit viel Erfahrung agiert Sunmaker am deutschen Markt ★ ★ ★ ★ ★

11. Betway Betway zählt zu den arrivierten Anbietern von Sportwetten in Deutschland und ist dank Partnerschaften mit Werder Bremen, Stuttgart, Hertha BSC, Schalke 04 und Frankfurt voll auf die Bundesliga fokussiert. Neben einem attraktiven Bonusangebot für Neukunden erwartet User bei diesem Wettanbieter u. a. ein beeindruckendes Wettangebot, eine ansprechende Sportwetten App. Das ergibt unterm Strich eine starke Punkteanzahl von 42 und die Konkurrenten sind nur um Nuancen besser. Brit-Brookie und umtriebiger Fußballklub-Sponsor Betway mischt auch vorne mit ★ ★ ★ ★ ★

12. Neobet Neobet zählt zur Riege der jungen Wettanbieter und stammt aus Dortmund. Wie bei den meisten, hat auch Neo.bet seinen Sitz in Malta. Mit seinem Testimonial, der Moderatorin Laura Wontorra, macht man auf sich aufmerksam. Wo der Bookie überzeugt, ist das Gebiet der Mobile-Wetten. Die Sportwetten App punktet mit Übersicht und Benutzerfreundlichkeit. Aufsehen erregt Neo.bet auch mit seinem Sportwetten Bonus für Neukunden, hat man doch zwei Angebote in petto. Neobet – mit „Zugpferd“ Laura Wontorra und Live-Boosts nach vorne ★ ★ ★ ★ ★

13. Tipwin Tipwin ist seit 2011 mit Sportwetten vertreten und untermauert seinen Deutschland-Fokus mit einer Partnerschaft mit Bayer Leverkusen. Ein Trumpf des Buchmacher ist die Webseite, die einfach aufgebaut ist und vor allem Anfängern zugute kommt. Das trifft sowohl auf die Desktop-Version als auch auf die Sportwetten App zu. Womit aber auch Erfahrene ihre Freude haben werden, ist die Tatsache, dass der Wettanbieter die 5 % Wettsteuer übernimmt. Tipwin – für Wett-Neulinge eine perfekte Adresse und dazu keine Wettsteuer ★ ★ ★ ★ ★

14. Intertops Intertops gilt als ein Pionier in der Wettbranche. Mit jeder Menge Erfahrung ausgestattet, kann der Online Buchmacher vor allem im Bereich der Fussball Wetten aufzeigen. In Verbindung mit einer intuitiv navigierbaren Wettseite, sowie der 10€ Freebet ohne Einzahlung für die Konto-Verifizierung bietet Intertops eine interessante und seriöse Alternative. Intertops – Traditioneller Anbieter mit Fussball Wetten auf höchstem Niveau ★ ★ ★ ★ ★

15. Crazybuzzer Die Produkte der Marke Gauselmann sind in der Welt der Sportwetten allseits ein Begriff. Der jüngste Sprössling ist nun Crazybuzzer. Mit starken Partnerschaften, u.a. in der Bundesliga, startet Crazybuzzer mit einer sehenswerten Performance in Sachen Fussball Wetten und Auszahlungsschlüssel der Wettquoten durch. Crazybuzzer – jüngstes Produkt mit viel Wett-Wissen aus dem Hause Gauselmann ★ ★ ★ ★ ★

16. Winamax Winamax ist in Frankreich eine große Nummer und konzentriert sich auch auf den deutschen Wettmarkt. Deutsche Kunden kommen bei diesem Anbieter in den Genuss von Wettsteuerfreiheit, zahlreichen Spezialangeboten und einem tollen Willkommensbonus. Unterm Strich muss Winamax den Vergleich mit der großen Konkurrenz nicht scheuen. Französischer Bookie Winamax versucht sich auf dem deutschen Wettmarkt ★ ★ ★ ★ ★

17. Sportingbet Sportingbet ist ein britischer Wettanbieter, der wie bwin Teil des Glücksspielkonzerns Entain plc. zu den größeren Buchmachern der Welt zählt. Gegründet wurde das Unternehmen 1997 von Mark Blandford, seither versucht Sportingbet sehr erfolgreich, in vielen verschiedenen Ländern Marktanteile zu gewinnen. Was für Sportingbet spricht, ist die Erfahrung, ein breites Wettprogramm, viele Einzahlungsvarianten und ein ausgezeichneter Kundenservice. Ein Fixstern am Sportwetten-Himmel: Sportingbet von der Insel ★ ★ ★ ★ ★

18. Merkur Bets Mit Merkur Bets kommt ein altbekannter und daher erfahrener Buchmacher zurück nach Deutschland. Früher unter dem Namen Merkur Sports / Xtip bekannt, startet der Buchmacher nun erneut als Merkur Bets durch. Hierbei überzeugt Merkur Bets mit einem tollen Kundenservice, einer schönen Wettauswahl und auch gutem Service in Sachen mobilen Wetten. Wieder zurück: Merkur Bets startet neu durch ★ ★ ★ ★ ★

19. Sportwetten.de Sportwetten.de zählt zur jungen Generation der Online Wettanbieter in Deutschland. Der Wettanbieter belegt zwar einen hinteren Platz in unserem Ranking, ist aber dennoch als seriös einzustufen und nicht zu verachten. Sportwetten.de muss in mehreren Kategorien den Vergleich mit der Konkurrenz nicht scheuen. Sportwetten.de – Wettanbieter mit super Quoten im Spitzenfussball & top Mobil-Angebot ★ ★ ★ ★ ★

Warum wurden nur bzw. gerade diese Wettanbieter getestet?

Das Grundprinzip von wettanbieter.de ist es, nur solche Anbieter zum Testverfahren zuzulassen, welche über eine gültige Sportwetten Lizenz für Deutschland verfügen.

Nach aktuellem Informationsstand wird die Regulierung der Sportwetten in Deutschland vorangetrieben: Im Sommer 2021 wird der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft treten. Dieser beinhaltet die Regulierung und das Angebot von Sportwetten in Deutschland und wird vom Regierungspräsidium Darmstadt stellvertretend für die ganze Bundesrepublik verhandelt.

Wettanbieter, die bereits eine vorläufige Erlaubnis zum Angebot von Online Sportwetten in Deutschland durch das Regierungspräsidium erhalten haben, gelten in Deutschland als seriöse Partner in Sachen Wettvergnügen. Darum befinden werden sie auch auf Wettanbieter.de bewertet und empfohlen.

Sobald weitere Anbieter eine Lizenz erhalten haben, wird unsere Testredaktion diese Kandidaten selbstverständlich ausführlich unter die Lupe nehmen und bei Erfüllung der wichtigen Qualitätskriterien in den Wettanbieter Vergleich aufnehmen.

Die besten Wettanbieter für Deutschland im Vergleich

Um die Bewertungen im Wettanbieter Test in hohem Maße objektiv und nachvollziehbar zu gestalten, wurden die Testkandidaten jeweils in zehn verschiedenen Testkategorien einzeln überprüft und getestet.

Diese Vorgangsweise sorgt für die notwendige Transparenz in den Bewertungen und zeigt deutlich die genauen Stärken und Schwächen der jeweiligen Wettanbieter.

Das komplette Testverfahren hat für jeden Kandidaten mehrere Wochen in Anspruch genommen.

Die im folgenden Bereich beschriebenen Testbereiche spiegeln nach Ansicht von unseren Experten die wichtigsten Qualitätsmerkmale wieder, die ein Anbieter von Sportwetten im Internet bestmöglich abbilden sollte.

Nur die besten Anbieter von Sportwetten in Deutschland kommen in allen zehn Testkategorien zu sehr guten Ergebnissen.

Testkategorie 1: Wettangebot Welcher Wettanbieter mit deutscher Lizenz verfügt über das beste Sportwetten Angebot? In dieser Kategorie finden Sie die Testergebnisse und Bewertungen für das Wettangebot der jeweiligen Testkandidaten. Je breiter, tiefer und abwechslungsreicher die Auswahl an unterschiedlichen Wetten auf der Plattform des Anbieters sich darstellt, desto mehr Punkte kann der Wettanbieter in diesem Testbereich einfahren. Testkategorie 2: Wettquoten Bei welchem Wettanbieter Deutschland gibt es die besten Wettquoten? Wettquoten Hier werden die Sportwetten Quoten der Testkandidaten ausführlich geprüft und miteinander verglichen. Ein hoher Auszahlungsschlüssel bringt Punkte bei der Bewertung, auch mit regelmäßigen Höchstquoten im Wettquoten Vergleich kann der Anbieter hier Punkte sammeln. Testkategorie 3: Fußballwetten Welcher Wettanbieter in Deutschland verfügt über die besten Fußballwetten? Fussball Mehr als 80 % der abgegebenen Online Sportwetten verzeichnen die Buchmacher in Deutschland mit König Fußball. Grund genug für uns, um diesem wichtigen Bereich eine eigene Testkategorie zu widmen und attraktive Fußball-Wettangebote mit einer hohen Punktezahl zu belohnen.

Testkategorie 4: Live Wetten Welcher Wettanbieter Deutschland hat die besten Live Wetten? Live Wetten Je besser die Qualität der Live Wetten bei einem Wettanbieter ist, desto größer ist der Anteil an abgegebenen Sportwetten im Live-Modus. Die besten Livewetten-Anbieter verzeichnen bereits rund 75 % der Wetteinsätze mit Wetten in Echtzeit und während das jeweilige Spiel läuft. Testkategorie 5: Wettbonus für Neukunden Wettanbieter mit deutscher Lizenz – wer hat den besten Wettbonus? Wettbonus Der große Konkurrenzkampf im Sportwetten Business zwingt die Wettanbieter zu immer attraktiveren Bonusangeboten für die Gewinnung von Neukunden. Wir haben die besten Wettbonus Angebote und die damit verbundenen Bonusbedingungen in dieser Testkategorie bewertet. Testkategorie 6: Seriosität und Vertrauenswürdigkeit

Sportwetten Deutschland – welche Bookies sind garantiert sicher und seriös? Seriosität Wir haben die Unternehmensgeschichte der Sportwettenanbieter näher beleuchtet und bewertet sowie anhand der eigenen Erfahrungen und mit Hilfe von Feedback von unseren Lesern ein Ranking der absolut seriösen Wettanbieter erstellt, mit den von uns getesteten Anbietern gehen Sie auf Nummer sicher!

Testkategorie 7: Kundendienst Welche Wettanbieter legen Wert auf einen guten Kundenservice? Kundenservice Selbst bei den besten Wettseiten kann es einmal vorkommen, dass Probleme auftauchen oder Unklarheiten bestehen – in diesem Fall ist ein guter Kundendienst unentbehrlich. Wir haben uns angesehen, welche Wettanbieter den besten Draht zu ihren Kunden haben und einen raschen und unkomplizierten Kundenservice anbieten. Testkategorie 8: Zahlungsverkehr – Wettkonto Ein- und Auszahlungen Welche Möglichkeiten für Ein- und Auszahlungen werden angeboten? Zahlungsverkehr Beim überaus wichtigen und sensiblen Thema des Geldverkehrs sind sowohl absolute Sicherheit als auch hohe Flexibilität gefragt. Vielfältige Möglichkeiten der sicheren Einzahlung auf ein Wettkonto sowie rasche und zuverlässige Auszahlungen der Wettgewinne führen zu einer hohen Punktezahl in dieser Testkategorie. Testkategorie 9: Design und Navigation der Wettseiten Wie gut ist die Gestaltung der Sportwetten Seiten? Webseite Beim Design der Webseiten für Sportwetten sind in erster Linie Übersichtlichkeit sowie eine durchdachte Navigation mit logischer Anordnung der einzelnen Elemente gefragt. Je rascher man sich auf den Wettseiten zurechtfindet, desto besser schneidet der deutsche Wettanbieter in diesem Bereich ab.

Testkategorie 10: Wettabgabe und Bedienbarkeit Welche Wettseiten sind gut und einfach zu bedienen? Wettabgabe Je besser die wichtigsten Funktionalitäten bei der Wettabgabe auch für Einsteiger bedienbar sind, desto mehr Punkte sind in diesem Bereich zu gewinnen. Eine gute Wettplattform ist bezüglich der Bedienbarkeit beim Abgeben der Wetten möglichst selbsterklärend und im vorgegebenen Ablauf schlüssig aufgebaut.

Welche Wettanbieter verrechnen keine Wettsteuer?

Da die meisten Wettunternehmen mit Gewinnspannen arbeiten, die langfristig nicht viel mehr als 5 % der Einsätze ausmachen, musste die Wettsteuer in irgendeiner Form zumindest teilweise an die Wettkunden weitergegeben werden.

Dies kann einerseits durch niedrigere Wettquoten erfolgen, oder aber indem die Wettsteuer direkt entweder vom Wetteinsatz oder von einem etwaigen Wettgewinn vom Buchmacher abgezogen wird.

Aktuell übernehmen die vier Wettanbieter Bet365, Bet3000, Tipwin und Winamax voll und ganz die Wettsteuer für ihre Kunden.

Darüber hinaus gibt es noch ein paar Bookies, die immerhin die Wettsteuer im Fall von Kombiwetten übernehmen. Hier unsere Komplettübersicht:

Wie gehen die restlichen Buchmacher mit der Wettsteuer um? Die Gebühr von 5 % wird entweder vom Wetteinsatz oder vom Bruttogewinn abgezogen.

Alle Infos und Tipps rund um die deutsche Wettsteuer → Alle Wettanbieter ohne Steuer und wie man die Wettsteuer umgehen kann

Welche deutschen Wettanbieter gibt es?

Deutsche Wettanbieter gibt es in der Bundesrepublik mittlerweile eine ganze Reihe, die Zahl wird auf beinahe dreistellig geschätzt. Der bekannteste unter den Wettanbietern aus Deutschland ist mit Sicherheit Tipico.

Ein zweiter großer deutscher Wettanbieter – noch dazu mit sehr langer Tradition – ist Bet3000.

Der Bekanntheitsgrad von Bet3000 ist zwar nicht so hoch wie jener von Tipico, allerdings ist dieser deutsche Wettanbieter Tradition pur. Bet3000-Gründer Simon Springer erhielt 1976 eine Konzession, woraufhin er sein erstes Wettbüro in München eröffnete. Im Jahr 2005 wurde dann Bet3000 ins Leben gerufen.

Ebenfalls aus der Kategorie deutsche Wettanbieter stammen Merkur Sports und Neobet. Über deutsche Wurzeln verfügt de facto auch Happybet.

Neben diesen deutschen Buchmachern gibt es zudem auch noch weitere Wettanbieter, die dem deutschsprachigen Raum entstammen, vornehmlich aus Österreich: Zu denen sind beispielsweise Bwin, AdmiralBet und Bet-at-home zu zählen.

Sind Sportwetten in Deutschland legal oder illegal?

Die Frage nach der Legalität von Sportwetten und Wetten im Internet in Deutschland stellt sich ziemlich oft und wurde mindestens bereits genauso oft versucht zu beantworten.

Die Rechtslage für Sportwetten in Deutschland sagt: Online Sportwetten in Deutschland sind legal und nichts Verbotenes! Die Bedingung um in Deutschland legal Sportwetten anbieten zu können, ist die deutsche Lizenz.

Bild oben: Statistik Sportwetten Deutschland: Die enorme Steigerung der Wettumsätze an Sportwetten in Deutschland zeigt die große Nachfrage und rechtfertigt das große Angebot deutscher Wettanbieter.

Wettanbieter Deutschland – wie hoch ist die Seriosität?

Bereits die Entwicklung von Sportwetten und Wettanbietern in Deutschland sowie deren rechtliche Regulierung zeigt, dass die öffentliche Hand ein Auge auf diesen Sektor hat und Themen wie Spielerschutz, Suchtprävention, sowie Seriosität von deutschen Wettanbietern wichtig genommen werden.

Traditionelle deutsche Wettanbieter wie eben Bet3000 verfügen zum einen über langjährige Erfahrung in der Wettbranche. Zum anderen bürgt die konstante Geschäftstüchtigkeit über Jahre hinweg sowie der Kundenzustrom ebenfalls für Seriosität.

Alle diese Entwicklungen rund um Wettanbieter aus Deutschland werden zudem mit Argusaugen betrachtet. Somit kann die Redaktion von Wettanbieter.de mit Fug und Recht behaupten, dass alle Sportwetten Anbieter in Deutschland, die auf der Seite vorstellig werden, über hohe Seriosität, Sicherheit und die deutsche Lizenz verfügen.

Qualitätskriterien für internationale Wettanbieter in Deutschland

Unabhängig davon, ob ein Buchmacher seine Wurzeln in Deutschland hat oder ob es sich um einen internationalen Buchmacher handelt, der lediglich Sportwetten in Deutschland anbietet, so gibt es doch einige Kriterien, die es bei der Beurteilung hinsichtlich der Seriosität bzw. der Qualität der online Sportwetten zu berücksichtigen gilt.

Lizenz Kriterium Nummer eins ist der Check der Wettlizenz. Jeder Wettanbieter, der Sportwetten in Deutschland anbietet, muss über eine entsprechende Lizenz verfügen – ausgestellt durch das Regierungspräsidium in Darmstadt bzw. die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. Erfahrung / Tradition Wie lange gibt es diesen Buchmacher schon? Seit wann bietet er Online Sportwetten in Deutschland an? Die Beantwortung dieser Fragen, kann als Qualitätsmerkmal für deutsche Wettanbieter herangezogen werden. Hat ein Buchmacher mit Sportwetten in Deutschland Erfahrung und findet eine gute Resonanz innerhalb der User-Community, gilt dies als positives Zeichen. Bewertung von unabhängigen Portalen Wettanbieter.de steht für Qualität. Die Testredaktion verfolgt Buchmacher über längere Zeit, beobachtet ihre Entwicklung in Sachen Angebot und Wettquoten und leistet Recherchearbeit über den Hintergrund von Wettanbietern in Deutschland. Die Summe der Arbeit kann in den unzähligen Testberichten nachgelesen werden, um so einen Eindruck über die Seriosität des Buchmachers zu erlangen. Kundenstamm Hat ein Buchmacher einen großen Kundenstamm, so kann die Meinung aufkommen: So viele Menschen können doch nicht irren. Vor allem wenn ein Wettanbieter in Deutschland über einen längeren Zeitraum hinweg einen festen Kundenstamm und wachsende Zahlen vorweisen kann, so bürgt dies für Qualitätsarbeit bei den Sportwetten am deutschen Markt. Auftritt Der Punkt Auftritt besteht aus mehreren Faktoren. Zum einen ist damit der professionelle Auftritt von deutschen Wettanbietern im World Wide Web gemeint. Kann die Wettseite den Ansprüchen gerecht werden und halten, was sie verspricht? Zum anderen geht es um den öffentlichen Auftritt in Bezug auf Werbung und Marketing. Gibt es vielleicht sogar prominente Partnerschaften? Transparenz Werden dem User alle Infos zur Verfügung gestellt, die zum Sportwetten in Deutschland nötig sind? Hier geht es um Offenlegung der Möglichkeiten rund um den Zahlungsverkehr, Abwicklung von Geldtransfers usw. Außerdem müssen börsennotierte Unternehmen ihre Firmenzahlen offenlegen. Ist ein Buchmacher also an einer Börse notiert, so bürgt dies meist auch für Transparenz und somit Qualität. Kundenservice Ein kompetenter Kundenservice, der seinen Usern mit Rat und Tat zur Seite steht, schafft Vertrauen seinem Kunden gegenüber und kann durch guten Informationsfluss einige der bereits erwähnten Qualitätskriterien sicherstellen. Ein intakter Kundensupport darf rund um Sportwetten in Deutschland somit nicht unterschätzt werden. Angebot Nicht zuletzt gilt das Angebot als Qualitätsmerkmal. Hier ist zum einen eine zufriedenstellende Abdeckung der Sportevents sowie Wettmärkte gemeint sowie auch Aktionen, Neukunden-Bonus und derartige Dinge.

Sportwetten Deutschland – Neue Wettanbieter auf dem Markt

So wie das World Wide Web unerschöpflich und unglaublich groß erscheint, so ist auch die Zahl der Online-Wettanbieter stetig steigend.

Sportwetten Deutschland ist dabei ein lukrativer Markt, den viele Buchmacher dabei in keinem Fall auslassen wollen. So kommt es, dass immer mehr Wettanbieter nach Deutschland drängen, um dort ihre Marke publik zu machen bzw. ihre Wetten anzubieten.



Auch im Jahr 2024 tragen sich einige Neue in die Liste „Wettanbieter in Deutschland“ ein. Diese wurden sogleich von der Fachredaktion von Wettanbieter.de unter die Lupe genommen und getestet.

Hat ein Buchmacher, der den Weg in Richtung Sportwetten Deutschland eingeschlagen hat, alle Qualitätskriterien erfüllt, so wurde er auch in den erlauchten Kreis der deutschen Wettanbieter auf dem Portal aufgenommen.

Neue deutsche Wettanbieter 2024

Sportwetten Vergleich – Wer hat den besten Wettanbieter Bonus?

Wer sich heutzutage auf die Suche nach einem passenden Sportwetten Anbieter macht, wird mit allen möglichen Angeboten überhäuft. Es ist wirklich nicht leicht, hier den Überblick zu behalten.

Bei der Qualität eines Neukundenbonus kommt es aber nicht nur auf die Höhe des Bonus an, den Wettanbieter in Deutschland offerieren, sondern auch noch auf andere Komponenten – die sogenannten Umsatzbedingungen.

Diese müssen erfüllt werden, um sich den gewährten Sportwetten Bonus in „Echtgeld“ auszahlen lassen zu können.

Zu den wichtigen Bonus Umsatzbedingungen zählen:

Mindestquote

Anzahl der Umsetzungen

Zeitraum

Wie hoch die Bonussumme ist, die ein Wettanbieter gewährt, ist immer unterschiedlich.

Beim klassischen Neukundenbonus richtet sich die Höhe der Bonussumme nach der Höhe der ersten Einzahlung. Im Normalfall werden dann zwischen 50 und 100 Prozent der Einzahlungssumme noch einmal als Sportwetten Bonus oben drauf gepackt.

Das heißt zum Beispiel: Werden 100 Euro eingezahlt, dann legt der Bookie noch einmal 100 Euro drauf. Somit kann mit einem Startkapital von 200 Euro begonnen werden.

Weitere detailliertere Informationen und Erklärungen zum Thema Wettbonus der Wettanbieter gibt es hier: Wettbonus für Neukunden

Welche deutschen Buchmacher bieten Zahlung mit PayPal an?

Für Zahlungen im Internet bieten sich mittlerweile eine ganze Reihe an Dienstleistern an. Bereits seit etwa 20 Jahren hat sich PayPal als Möglichkeit für online Geldtransaktionen etabliert. Wobei etabliert vorsichtig ausgedrückt ist, hat der Zahlungsdienstleister doch hohe Beliebtheit im World Wide Web erworben.

Grafik: Die konstant steigende Nutzung von PayPal verdeutlicht die steigende Beliebtheit dieser Zahlungsmethode. An diesem Trend ist auch Deutschland und die Welt der Sportwetten beteiligt. Innerhalb der Welt des Online-Wettens erfreut sich PayPal ebenso hoher Beliebtheit.

Die Beliebtheit von PayPal haben alle unsere getesteten Wettanbieter erkannt. Hier ist eine Liste der deutschen Online-Buchmacher, die aktuell eine Zahlung mit PayPal ermöglichen.

Wettanbieter Deutschland mit PayPal Bet365

Happybet

Bet-at-home

Bwin

Betway

Bet3000

AdmiralBet

Betano

Interwetten

Oddset

Sportwetten.de

Sportingbet

Tipwin

Winamax

Neobet

Crazybuzzer

Intertops Stand: Mai 2024

Welche Wettanbieter zahlen die Wettgewinne verlässlich aus?

Alle auf unseren Seiten getesteten Wettanbieter zahlen ohne Einschränkungen und absolut verlässlich aus.

Hier handelt es sich um die bekanntesten und vertrauenswürdigsten Wettunternehmen mit jahrelanger Erfahrung auf dem deutschen Sportwetten Markt.

Die Wettbranche ist mittlerweile erwachsen geworden, die ehemals schwarzen Schafe unter den Anbietern von Online Wetten wurden bereits Anfang der 2000er Jahre vom Markt verdrängt.

Übrig geblieben sind hochprofessionelle Unternehmen, die es sich schlicht und einfach nicht leisten können, in irgendeiner Weise unseriös zu arbeiten.

Die Frage ist also nicht, ob die Wettanbieter auszahlen, sondern wie rasch sie auszahlen und welche Zahlungsmittel zur Verfügung stehen.

Alle entsprechenden Infos zu diesem Thema finden Sie in unserer Testkategorie Zahlungsverkehr.

Experten auf dem Gebiet der Sportwetten – Die Testredaktion von Wettanbieter.de

Die Testredaktion von Wettanbieter.de besteht aus einer Reihe von Wett-Experten, die in verschiedenen Wissensbereichen mit besonderer Expertise aufwarten können. Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt unseres Experten-Teams zu sehen – alle Autoren unserer Testredaktion stellen wir hier vor.